Газизов — о руководстве «Спартака»: «Меня кинули»
Бывший гендиректор «Спартака» Газизов рассказал о своем отношении к клубу
10:00
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к «Спартаку».
— Скажите честно, отбирать очки у «Спартака» — особое удовольствие?
— Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут «Спартак»? Это большая народная команда.
— Нет обиды?
— Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело.
Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся на аналогичную должность в «Уфу», где до этого работал с июля 2012 года по июль 2020 года.
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