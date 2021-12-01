Голкипер «Факела» Илья Свинов близок к переходу в «Спартак»

«Спартак» в зимнее трансферное окно намерен приобрести голкипера «Факела» Илью Свинова, сообщает Betonmobile.ru.

По данным источника, красно-белые приняли решение о выкупе 21-летнего вратаря, сделка с высокой долей вероятности будет совершена. «Спартак» за переход Свинова заплатит более 20 миллионов рублей. В эту сумму войдет не только компенсация за футболиста, но и выплата агентам.

Ожидается, что договоренность о трансфере Свинова в «Спартак» будет достигнута в ближайшее время, после чего футболист перейдет в столичный клуб.

21-летний футболист в текущем сезоне провел 24 матча за «Факел» в Олимп-ФНЛ. Он пропустил 22 мяча 11 раз сыграл на ноль. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро. Контракт игрока истекает в конце сезона.