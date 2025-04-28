«Факел» сделал заявление по травме Дзиова

Пресс-служба «Факела» сообщила, что защитник команды Максим Дзиов через несколько дней перенесет операцию, после чего будет проходить реабилитацию в Москве под контролем врачей воронежского клуба.

В матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2), который прошел 27 апреля, 23-летний футболист столкнулся с игроком казанцев Ильей Рожковым, отчего его левая нога неестественно выгнулась. У Дзиова диагностировали закрытый перелом со смещением.

«Наш защитник Макс Дзиов, который вчера получил тяжелейшую травму — перелом голени со смещением отломков — находится в одной из больниц Казани. Врачи подождут несколько дней, чтобы спал отек, и сделают операцию. После этого футболиста перевезут в Москву, где он будет проходить реабилитацию под контролем врачей нашего клуба. Макс, мы с тобой!» — говорится в заявлении «Факела».