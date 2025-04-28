Футбол
28 апреля, 18:51

«Факел» сделал заявление по травме Дзиова

Алина Савинова

Пресс-служба «Факела» сообщила, что защитник команды Максим Дзиов через несколько дней перенесет операцию, после чего будет проходить реабилитацию в Москве под контролем врачей воронежского клуба.

В матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2), который прошел 27 апреля, 23-летний футболист столкнулся с игроком казанцев Ильей Рожковым, отчего его левая нога неестественно выгнулась. У Дзиова диагностировали закрытый перелом со смещением.

«Наш защитник Макс Дзиов, который вчера получил тяжелейшую травму — перелом голени со смещением отломков — находится в одной из больниц Казани. Врачи подождут несколько дней, чтобы спал отек, и сделают операцию. После этого футболиста перевезут в Москву, где он будет проходить реабилитацию под контролем врачей нашего клуба. Макс, мы с тобой!» — говорится в заявлении «Факела».

Макс Дзиов.Кошмар дня: Дзиов сломал ногу в столкновении с Рожковым, оба закончили игру. Кадры не для слабонервных

В нынешнем сезоне Дзиов провел 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Он выступает за «Факел» с лета 2024 года.

Источник: https://t.me/pfcfakel/19470
Газзаев — об отставке Лички: «Человек не готов давать результат»
«Следовало вынести предупреждение». ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче с «Динамо»
ЭСК РФС: Сафьян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Рубином»
ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче «Динамо» — «Зенит»
Хорошая новость для болельщиков «Краснодара»: повредивший мизинец Агкацев готовится к матчу с «Рубином»
Пивоваров ответил на вопрос, собирается ли «Динамо» просить не назначать Черданцева на их матчи
Мостовой: «Карпин сказал, что я был лучше? Все правильно»

Йепес, Нжитап и Полга сыграют в гала-матче в честь празднования 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА
