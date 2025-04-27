Кошмар дня: Дзиов сломал ногу в столкновении с Рожковым, оба закончили игру. Кадры не для слабонервных
Заключительный матч 26-го тура РПЛ между «Рубином» и «Факелом» был омрачен тяжелыми травмами. Сразу два игрока — Илья Рожков и Макс Дзиов — не смогли покинуть поле самостоятельно. Защитника воронежцев с переломом увезли на электрокаре.
Что случилось
На 45-й минуте встречи Дзиов столкнулся с Рожковым, после чего его левая нога неестественно выгнулась.
Медицинская бригада погрузила защитника «Факела» на носилки и увезла на электрокаре — у него явный перелом ноги. Вместо Макса на замену вышел Альберт Габараев. Рожков также не смог продолжить игру — он покинул газон на носилках, а вместо Ильи появился Руслан Безруков, сравнявший счет во втором тайме.
Фото жуткого столкновения — по ссылке. Предупреждаем, что кадр страшный.
Статистика Дзиова
Матч против «Рубина» стал для Дзиова 21-м в текущем сезоне РПЛ, результативными действиями он не отмечался.
23-летний защитник начинал свою профессиональную карьеру в клубе «Спартак-Владикавказ». В 2020 году он перешел в «Машук-КМВ», а затем пополнил состав «Ессентуков».
Зимой 2022-го Макс был на просмотре в эстонской «Нарве-Транс», но в итоге вернулся в Россию и подписал контракт со ставропольским «Динамо». Перед началом сезона-2022/23 Дзиов перешел в «Вест Армению», с которой стал победителем первой армянской лиги. Затем он выступал за белорусский «Динамо-Брест».
В июле 2024-го футболист подписал контракт с «Факелом». В РПЛ он дебютировал 4 августа в матче против «Краснодара» (0:0).
Неделю назад Дзиов был признан лучшим игроком месяца по версии болельщиков воронежцев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|
4
|Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|
7
|Рубин
|26
|11
|6
|9
|34-38
|39
|
8
|Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|
9
|Кр. Советов
|26
|8
|6
|12
|32-40
|30
|
10
|Акрон
|26
|8
|5
|13
|33-47
|29
|
11
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
12
|Химки
|26
|5
|9
|12
|30-47
|24
|
13
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|26
|4
|5
|17
|23-48
|17
|
16
|Факел
|26
|2
|9
|15
|12-39
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 1
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|1 : 2
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|2 : 0
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|2 : 2
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|2 : 1
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|12
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6