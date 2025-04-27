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Кошмар дня: Дзиов сломал ногу в столкновении с Рожковым, оба закончили игру. Кадры не для слабонервных

Защитник «Факела» Дзиов сломал ногу в матче с «Рубином»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Макс Дзиов.
Фото ФК «Факел»
Здоровья!

Заключительный матч 26-го тура РПЛ между «Рубином» и «Факелом» был омрачен тяжелыми травмами. Сразу два игрока — Илья Рожков и Макс Дзиов — не смогли покинуть поле самостоятельно. Защитника воронежцев с переломом увезли на электрокаре.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Факел

Что случилось

На 45-й минуте встречи Дзиов столкнулся с Рожковым, после чего его левая нога неестественно выгнулась.

Медицинская бригада погрузила защитника «Факела» на носилки и увезла на электрокаре — у него явный перелом ноги. Вместо Макса на замену вышел Альберт Габараев. Рожков также не смог продолжить игру — он покинул газон на носилках, а вместо Ильи появился Руслан Безруков, сравнявший счет во втором тайме.

Фото жуткого столкновения — по ссылке. Предупреждаем, что кадр страшный.

Статистика Дзиова

Матч против «Рубина» стал для Дзиова 21-м в текущем сезоне РПЛ, результативными действиями он не отмечался.

23-летний защитник начинал свою профессиональную карьеру в клубе «Спартак-Владикавказ». В 2020 году он перешел в «Машук-КМВ», а затем пополнил состав «Ессентуков».

Фото ФК «Факел»

Зимой 2022-го Макс был на просмотре в эстонской «Нарве-Транс», но в итоге вернулся в Россию и подписал контракт со ставропольским «Динамо». Перед началом сезона-2022/23 Дзиов перешел в «Вест Армению», с которой стал победителем первой армянской лиги. Затем он выступал за белорусский «Динамо-Брест».

В июле 2024-го футболист подписал контракт с «Факелом». В РПЛ он дебютировал 4 августа в матче против «Краснодара» (0:0).

Неделю назад Дзиов был признан лучшим игроком месяца по версии болельщиков воронежцев.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Рубин 26 11 6 9 34-38 39
8
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
9
 Кр. Советов 26 8 6 12 32-40 30
10
 Акрон 26 8 5 13 33-47 29
11
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
12
 Химки 26 5 9 12 30-47 24
13
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16
 Факел 26 2 9 15 12-39 15
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Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
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 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
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 2 : 0
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