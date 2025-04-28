Йепес, Нжитап и Полга сыграют в гала-матче в честь празднования 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА

ЦСКА объявил имена трех защитников, которые сыграют за сборную европейских легенд в гала-матче, посвященном 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА. Игра пройдет 18 мая на «ВЭБ Арене».

Оборонительную линию команды-соперника представят экс-защитник «ПСЖ» Марио Йепес, экс-футболист «Челси» Жереми Нжитап и бывший игрок «Спортинга» Андерсон Полга.

За ЦСКА в обороне будут играть Чиди Одиа, Сергей Игнашевич и Алексей Березуцкий.

В сезоне-2004/05 ЦСКА в финале Кубка УЕФА одержал победу над «Спортингом» (3:1). Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в столице Португалии. Этот европейский трофей стал первым в истории, выигранным российским клубом.