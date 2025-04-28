Мостовой: «Карпин сказал, что я был лучше? Все правильно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

Карпин в интервью Sport24 заявил, что Мостовой был лучше его по набору качеств.

«Карпин сказал, что я был лучше? Он сказал все правильно. Все знают, кто у нас были лучшие футболисты в стране. Многие говорят, многие знают. И в Европе знают, но я к этому отношусь спокойно. В последнее время много комплиментов говорят. Но когда мы это говорим постоянно, это нормально. А иной раз говорят-говорят, а потом забывают», — сказал Мостовой «СЭ».

Будучи игроком Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес». Он является двукратным чемпионом СССР в составе красно-белых.