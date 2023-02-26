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Сегодня, 14:04

«Факел» реализовал 10 тысяч абонементов с Fan ID на весеннюю часть РПЛ за половину февраля

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Факела» сообщили «СЭ» о количестве проданных абонементов на матчи клуба в весенней части сезона РПЛ.

«За половину февраля «Факел» реализовал 10 тысяч абонементов при действующей системе Fan ID на весеннюю часть сезона», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 17 матчах. В весенней части сезона-2022/23 команда из Воронежа проведет 7 игр на своем поле.

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РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Локомотив

 16 1 3
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