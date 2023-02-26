«Факел» реализовал 10 тысяч абонементов с Fan ID на весеннюю часть РПЛ за половину февраля

В пресс-службе «Факела» сообщили «СЭ» о количестве проданных абонементов на матчи клуба в весенней части сезона РПЛ.

«За половину февраля «Факел» реализовал 10 тысяч абонементов при действующей системе Fan ID на весеннюю часть сезона», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 17 матчах. В весенней части сезона-2022/23 команда из Воронежа проведет 7 игр на своем поле.