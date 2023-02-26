Чернов назвал отличной новость о продлении контракта Абаскаля со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился с «СЭ» мнением о решении клуба продлить контракт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Стало ли нам спокойнее после продления Абаскаля? Это отличная новость для всей команды. Все ребята обрадовались!», — сказал Чернов «СЭ».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. 13 февраля московский клуб продлил контракт с 33-летним испанцем до конца июня 2025 года.