Чернов назвал отличной новость о продлении контракта Абаскаля со «Спартаком»
Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился с «СЭ» мнением о решении клуба продлить контракт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
«Стало ли нам спокойнее после продления Абаскаля? Это отличная новость для всей команды. Все ребята обрадовались!», — сказал Чернов «СЭ».
Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. 13 февраля московский клуб продлил контракт с 33-летним испанцем до конца июня 2025 года.
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|
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|10
|5
|2
|32-23
|35
|
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|17
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|5
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|29
|
5
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|5
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|
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|17
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|
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|
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|17
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|
14
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|3
|4
|10
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|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|12
|
16
|Торпедо
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30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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