«Факел» переиграл «Графичар» в товарищеском матче

«Факел» одержал победу над «Графичаром» в товарищеском матче на сборах в Турции — 2:0.

В составе воронежской команды отличились полузащитник Роман Акбашев и хавбек Никита Ершов.

Следующий соперник «Факела» — болгарская «Славия». Матч пройдет 30 января.

Воронежская команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.