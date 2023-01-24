Нападающий «Спартака» Николсон поделился ожиданиями от второй части сезона

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал «СЭ» об ожиданиях от второй части сезона РПЛ.

«Самое главное — превзойти результат первой части сезона. Исправить простые ошибки, которые мы допускали в первой части сезона в защите и нападении», — сказал Николсон «СЭ».

«Спартак» после 17 туров РПЛ сезона-2022/23 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.