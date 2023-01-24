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Сегодня, 14:35

Бышовец поделился ожиданиями от встречи представителей РФС и УЕФА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от встречи представителей РФС и УЕФА.

«Дело не в том, что люди из РФС не могут договориться с УЕФА. ФИФА, УЕФА и все спортивные федерации расписались в собственном бессилии и отсутствии независимости в принятии решений. Не жду ничего хорошего от сегодняшней встречи представителей РФС и УЕФА. Только окончание событий в Украине позволит РФС вернуться в УЕФА и ФИФА», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

Источник: РБ Спорт
Анатолий Бышовец
РФС
УЕФА
0
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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