«Крылья Советов» объявили о расторжении контракта с Евгеньевым

Защитник Роман Евгеньев покинул «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Контракт с 27-летним футболистом, действовавший до 30 июня 2027 года, расторгнут по соглашению сторон.

«Комплектуя команду на предстоящий сезон, мы точечно укрепляем состав и расстаемся с теми игроками, с которыми нам дальше не по пути. Это вопрос как спортивный, так и эффективной экономики клуба. С учетом позиции тренерского штаба мы приняли решение прекратить сотрудничество с Романом Евгеньевым. Мы искренне благодарим Романа и его сторону за конструктивный диалог», — заявил генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.

Защитник перешел в «Крылья Советов» в 2022 году и сыграл за команду 101 матч во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи. Ранее он также выступал за московское «Динамо».