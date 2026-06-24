Глушенков: «Меня деньги не сломали и не испортили»
Полузащитник сборной России и «Зенита» Максим Глушенков в интервью «СЭ» рассказал об отношении к деньгам.
— Ты выиграл чемпионат, хорошо заработал. Куда в России стремиться еще?
— К следующим трофеям. Зачем останавливаться на одном? Есть еще Кубок, Суперкубок. Что касается топ-5 лиг Европы, то в большой клуб я бы поехал. А в какой-то средний — нет. Я не люблю проигрывать. Зачем мне ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч?
— Дуран признавался, что деньги его сгубили. А как они влияют на тебя?
— Меня деньги не сломали и не испортили.
— А слава?
— Это скорее иногда давит. Хочется порой выйти и быть обычным человеком. Не сказал бы, что, когда выхожу на улицу, меня каждый узнает — по Москве я вообще могу спокойно гулять. А по Петербургу... Все равно видишь, когда тебя узнают, просто некоторые не подходят. Но бывают и дни, когда вообще никто не узнает, хотя, возможно, я просто не замечаю.
— Ты задумываешься о будущем после карьеры? В плане финансов.
— Куда-то на дальнейшую жизнь откладываю.
— А бизнес?
— Мне это пока не надо. Многие футболисты занимаются этим, а что потом происходит? По 350 миллионов теряют.
— У тебя в жизни есть какие-то старые знакомые, которые просят в долг?
— Периодически бывает. Я не отвечаю просто. Но речь не про друзей, с которыми я общаюсь регулярно. Есть те, кто всегда поздравляет с голом, победой, а есть кто пять-семь лет не пишут и потом: «С чемпионством!» А следом просят занять.
— У тебя заложено правильное отношение к деньгам?
— Пришло со временем. Мне кажется, года три-четыре назад.
— Кроссовки за миллион все еще не купил бы?
— Нет. Только если подарят. Есть обувь и дешевле. А за миллион — очень дорого.
В сезоне-2025/26 Глушенков забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 34 матчах «Зенита».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1