Глушенков: «Меня деньги не сломали и не испортили»

Полузащитник сборной России и «Зенита» Максим Глушенков в интервью «СЭ» рассказал об отношении к деньгам.

— Ты выиграл чемпионат, хорошо заработал. Куда в России стремиться еще?

— К следующим трофеям. Зачем останавливаться на одном? Есть еще Кубок, Суперкубок. Что касается топ-5 лиг Европы, то в большой клуб я бы поехал. А в какой-то средний — нет. Я не люблю проигрывать. Зачем мне ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч?

— Дуран признавался, что деньги его сгубили. А как они влияют на тебя?

— Меня деньги не сломали и не испортили.

— А слава?

— Это скорее иногда давит. Хочется порой выйти и быть обычным человеком. Не сказал бы, что, когда выхожу на улицу, меня каждый узнает — по Москве я вообще могу спокойно гулять. А по Петербургу... Все равно видишь, когда тебя узнают, просто некоторые не подходят. Но бывают и дни, когда вообще никто не узнает, хотя, возможно, я просто не замечаю.

— Ты задумываешься о будущем после карьеры? В плане финансов.

— Куда-то на дальнейшую жизнь откладываю.

— А бизнес?

— Мне это пока не надо. Многие футболисты занимаются этим, а что потом происходит? По 350 миллионов теряют.

— У тебя в жизни есть какие-то старые знакомые, которые просят в долг?

— Периодически бывает. Я не отвечаю просто. Но речь не про друзей, с которыми я общаюсь регулярно. Есть те, кто всегда поздравляет с голом, победой, а есть кто пять-семь лет не пишут и потом: «С чемпионством!» А следом просят занять.

— У тебя заложено правильное отношение к деньгам?

— Пришло со временем. Мне кажется, года три-четыре назад.

— Кроссовки за миллион все еще не купил бы?

— Нет. Только если подарят. Есть обувь и дешевле. А за миллион — очень дорого.

В сезоне-2025/26 Глушенков забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 34 матчах «Зенита».