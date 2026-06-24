Инфантино — о паузах на водопой: «Для ФИФА они не приносят дополнительного дохода»

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему перерывы на водопой введены во всех матчах чемпионата мира 2026 года.

«Главная причина — жара, но мы также должны понимать, что в таком соревновании, как чемпионат мира, который проходит в течение 39 дней, команды потенциально могут провести восемь матчей за этот период, поэтому возможность немного отдохнуть крайне важна.

Для нас еще важнее обеспечить, чтобы все команды в каждом матче находились в одинаковых условиях. Сложно принять ситуацию, при которой тренер может получить возможность повлиять на игру и внести коррективы просто потому, что в одном матче жарче, а в другом, где температура немного ниже, у него такой возможности нет. Мы хотим обеспечить равные условия для всех, поэтому эти перерывы введены в каждом матче.

Для ФИФА они не приносят дополнительного дохода, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заранее. Поэтому для нас это не финансовый вопрос. Для нас это исключительно спортивный вопрос.

До последних секунд матча игроки атакуют и продолжают действовать активно. Возможно — а возможно, и нет, — это происходит в том числе благодаря этому небольшому перерыву, который получают футболисты, после чего они могут вернуться на поле и показать, на что способны», — сказал Инфантино.

Перерывы проходят на 22-й и 67-й минутах и длятся по три минуты. Это время добавляется к компенсированному времени в конце каждого тайма. Такая процедура впервые используется на чемпионатах мира.