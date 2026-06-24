Джикия — о переходе в «Локомотив»: «Меньше громких слов. Все будем показывать на поле и вне его»

Защитник Георгий Джикия прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом».

Железнодорожники объявили о возвращении футболиста в среду, 24 июня. Соглашение с 32-летним защитником рассчитано до конца июня 2027 года.

«Огромное спасибо Борису Борисовичу и всему руководству «Локомотива» за доверие и за то, что нам удалось достаточно быстро урегулировать все вопросы и подписать контракт. Безумно рад вернуться в клуб, в молодежной системе которого провел более десяти лет. Есть, что вспомнить, но сейчас только слова благодарности. Сегодня просто хотелось бы насладиться этим моментом и сказать всем огромное спасибо», — цитирует пресс-служба «Локомотива» Джикию.

По словам футболиста, он прекрасно понимает, что от него требуется в московской команде.

«У меня был телефонный разговор с Михаилом Галактионовым, мы четко проговорили все моменты. Понимаю, что от меня требуется, что я сегодня могу, а что не могу сделать. 32 года — еще не «дядька» (смеется). Но все будем показывать на футбольном поле и вне его. Меньше громких слов, готовимся, ждем сезон — и вперед. Полностью готов, никаких травм нет. Впереди только работа», — отметил он.

Джикия также добавил, что его цели будут совпадать с интересами самой команды.

Защитник является воспитанником академии железнодорожников, но он не провел за основную команду ни одного матча. С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». Ранее турецкий клуб и россиянин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.