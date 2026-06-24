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Джикия — о переходе в «Локомотив»: «Меньше громких слов. Все будем показывать на поле и вне его»

Алина Савинова

Защитник Георгий Джикия прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом».

Железнодорожники объявили о возвращении футболиста в среду, 24 июня. Соглашение с 32-летним защитником рассчитано до конца июня 2027 года.

«Огромное спасибо Борису Борисовичу и всему руководству «Локомотива» за доверие и за то, что нам удалось достаточно быстро урегулировать все вопросы и подписать контракт. Безумно рад вернуться в клуб, в молодежной системе которого провел более десяти лет. Есть, что вспомнить, но сейчас только слова благодарности. Сегодня просто хотелось бы насладиться этим моментом и сказать всем огромное спасибо», — цитирует пресс-служба «Локомотива» Джикию.

По словам футболиста, он прекрасно понимает, что от него требуется в московской команде.

«У меня был телефонный разговор с Михаилом Галактионовым, мы четко проговорили все моменты. Понимаю, что от меня требуется, что я сегодня могу, а что не могу сделать. 32 года — еще не «дядька» (смеется). Но все будем показывать на футбольном поле и вне его. Меньше громких слов, готовимся, ждем сезон — и вперед. Полностью готов, никаких травм нет. Впереди только работа», — отметил он.

Георгий Джикия.«С возвращением!» «Локомотив» объявил о переходе Георгия Джикии

Джикия также добавил, что его цели будут совпадать с интересами самой команды.

Защитник является воспитанником академии железнодорожников, но он не провел за основную команду ни одного матча. С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». Ранее турецкий клуб и россиянин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Источник: ФК «Локомотив»
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Георгий Джикия
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ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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П
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Педро

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Маркиньос

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