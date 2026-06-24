Колосков считает, что новые правила на сезон-2026/27 пойдут на пользу российскому футболу
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал внесенные РФС изменения в правилах на сезон-2026/27.
Обновленные правила вступят в силу с 1 июля 2026 года.
«Эти изменения будут полезны. Тем более, все эти нововведения активно используются на чемпионате мира. Они направлены на ускорение игры, что является абсолютно верным решением. У нас бывают симуляции, затяжки времени и прочее. Порой показывают вторую желтую карточку игроку, который вообще не был причастен к ситуации. Все, что сейчас рекомендуется и используется, обязательно пойдет на пользу российскому футболу», — сказал Колосков «СЭ».
Новый сезон РПЛ стартует 26 июля, а заключительные матчи состоятся 29 мая 2027 года.
По итогам чемпионата России-2025/26 золотые медали завоевал «Зенит», второе место занял «Краснодар», третье — «Локомотив».
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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