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24 июня, 16:54

Колосков считает, что новые правила на сезон-2026/27 пойдут на пользу российскому футболу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал внесенные РФС изменения в правилах на сезон-2026/27.

Обновленные правила вступят в силу с 1 июля 2026 года.

«Эти изменения будут полезны. Тем более, все эти нововведения активно используются на чемпионате мира. Они направлены на ускорение игры, что является абсолютно верным решением. У нас бывают симуляции, затяжки времени и прочее. Порой показывают вторую желтую карточку игроку, который вообще не был причастен к ситуации. Все, что сейчас рекомендуется и используется, обязательно пойдет на пользу российскому футболу», — сказал Колосков «СЭ».

Новый сезон РПЛ стартует 26 июля, а заключительные матчи состоятся 29 мая 2027 года.

По итогам чемпионата России-2025/26 золотые медали завоевал «Зенит», второе место занял «Краснодар», третье — «Локомотив».

Давид Петросян

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Футбол
Вячеслав Колосков
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РПЛ опубликовала расписание первых восьми туров сезона-2026/27
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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