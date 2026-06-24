РПЛ опубликовала полный календарь сезона-2026/27
Российская Премьер-Лига представила полный календарь чемпионата на сезон-2026/27.
Матчи первого тура пройдут 24-27 июля, заключительного, 30-го — 29 мая.
Игры последнего тура 2026 года запланированы на 4-7 декабря, первые матчи 2027-го — на 26 февраля — 1 марта.
- 1-й тур (24-27 июля)
- 2-й тур (31 июля-3 августа)
- 3-й тур (7-10 августа)
- 4-й тур (14-17 августа)
- 5-й тур (21-24 августа)
- 6-й тур (28-31 августа)
- 7-й тур (4-7 сентября)
- 8-й тур (11-14 сентября)
- 9-й тур (15-17 сентября)
- 10-й тур (9-12 октября)
- 11-й тур (16-19 октября)
- 12-й тур (23-26 октября)
- 13-й тур (30 октября-2 ноября)
- 14-й тур (6-8 ноября)
- 15-й тур (20-23 ноября)
- 16-й тур (27-30 ноября)
- 17-й тур (4-7 декабря)
- 18-й тур (26 февраля-1 марта)
- 19-й тур (5-8 марта)
- 20-й тур (12-15 марта)
- 21-й тур (19-21 марта)
- 22-й тур (2-5 апреля)
- 23-й тур (9-12 апреля)
- 24-й тур (16-19 апреля)
- 25-й тур (23-26 апреля)
- 26-й тур (30 апреля-3 мая)
- 27-й тур (7-10 мая)
- 28-й тур (14-17 мая)
- 29-й тур (21-24 мая)
- 30-й тур (29 мая)
1-й тур (24-27 июля)
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Спартак» — «Родина»
«Оренбург» — «Ростов»
«Локомотив» — «Ахмат»
ЦСКА — «Балтика»
«Рубин» — «Краснодар»
«Акрон» — «Зенит»
«Факел» — «Динамо» (Махачкала)
2-й тур (31 июля-3 августа)
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
«Балтика» — «Динамо»
«Оренбург» — «Зенит»
«Краснодар» — «Факел»
«Ахмат» — «Спартак»
ЦСКА — «Крылья Советов»
«Родина» — «Ростов»
«Акрон» — «Рубин»
3-й тур (7-10 августа)
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала)
«Спартак» — «Краснодар»
«Крылья Советов» — «Балтика»
«Ростов» — ЦСКА
«Локомотив» — «Акрон»
«Рубин» — «Оренбург»
«Зенит» — «Родина»
«Факел» — «Ахмат»
4-й тур (14-17 августа)
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
«Ростов» — «Рубин»
«Балтика» — «Спартак»
«Оренбург» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Факел»
«Родина» — «Акрон»
«Зенит» — «Динамо»
5-й тур (21-24 августа)
«Динамо» — «Родина»
«Спартак» — «Зенит»
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»
«Балтика» — «Рубин»
«Ахмат» — «Ростов»
ЦСКА — «Локомотив»
«Акрон» — «Крылья Советов»
«Факел» — «Оренбург»
6-й тур (28-31 августа)
«Спартак» — «Оренбург»
«Локомотив» — «Динамо»
«Краснодар» — «Ростов»
«Ахмат» — «Крылья Советов»
«Родина» — «Балтика»
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала)
«Акрон» — ЦСКА
«Факел» — «Зенит»
7-й тур (4-7 сентября)
«Динамо» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Краснодар»
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»
«Ростов» — «Факел»
«Балтика» — «Локомотив»
«Оренбург» — «Акрон»
«Рубин» — «Ахмат»
«Зенит» — ЦСКА
8-й тур (11-14 сентября)
«Динамо» — «Оренбург»
«Спартак» — «Ростов»
«Крылья Советов» — «Родина»
«Краснодар» — «Акрон»
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)
ЦСКА — «Рубин»
«Зенит» — «Локомотив»
«Факел» — «Балтика»
9-й тур (15-17 сентября)
«Спартак» — «Факел»
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА
«Ростов» — «Динамо»
«Балтика» — «Зенит»
«Оренбург» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Крылья Советов»
«Родина» — «Рубин»
«Акрон» — «Ахмат»
Международная пауза
10-й тур (9-12 октября)
«Крылья Советов» — «Спартак»
«Ростов» — «Акрон»
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)
«Краснодар» — «Зенит»
«Ахмат» — «Балтика»
ЦСКА — «Родина»
«Рубин» — «Динамо»
«Факел» — «Локомотив»
11-й тур (16-19 октября)
«Динамо» — ЦСКА
«Спартак» — «Рубин»
«Крылья Советов» — «Факел»
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»
«Балтика» — «Ростов»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Родина» — «Оренбург»
«Зенит» — «Ахмат»
12-й тур (23-26 октября)
«Ростов» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Балтика»
«Ахмат» — «Оренбург»
ЦСКА — «Спартак»
«Рубин» — «Крылья Советов»
«Акрон» — «Динамо»
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала)
«Факел» — «Родина»
13-й тур (30 октября-2 ноября)
«Динамо» — «Ахмат»
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
«Балтика» — «Акрон»
«Оренбург» — ЦСКА
«Локомотив» — «Спартак»
«Родина» — «Краснодар»
«Рубин» — «Факел»
14-й тур (6-8 ноября)
«Спартак» — «Акрон»
«Крылья Советов» — «Оренбург»
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала)
«Локомотив» — «Рубин»
«Краснодар» — ЦСКА
«Ахмат» — «Родина»
«Зенит» — «Ростов»
«Факел» — «Динамо»
Международная пауза
15-й тур (20-23 ноября)
«Динамо» — «Краснодар»
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»
«Ростов» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Балтика»
ЦСКА — «Ахмат»
«Родина» — «Локомотив»
«Рубин» — «Зенит»
«Акрон» — «Факел»
16-й тур (27-30 ноября)
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Ростов» — «Краснодар»
«Балтика» — «Ахмат»
«Оренбург» — «Родина»
«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)
ЦСКА — «Зенит»
«Рубин» — «Акрон»
«Факел» — «Спартак»
17-й тур (4-7 декабря)
«Спартак» — «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Рубин»
«Ахмат» — «Локомотив»
«Родина» — ЦСКА
«Акрон» — «Оренбург»
«Зенит» — «Балтика»
«Факел» — «Ростов»
Зимняя пауза
18-й тур (26 февраля-1 марта)
«Динамо» — «Рубин»
«Крылья Советов» — «Локомотив»
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»
«Балтика» — «Родина»
«Краснодар» — «Спартак»
«Ахмат» — «Акрон»
ЦСКА — «Ростов»
«Зенит» — «Факел»
19-й тур (5-8 марта)
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»
«Ростов» — «Балтика»
«Локомотив» — ЦСКА
«Краснодар» — «Крылья Советов»
«Ахмат» — «Рубин»
«Родина» — «Динамо»
«Акрон» — «Спартак»
«Зенит» — «Оренбург»
20-й тур (12-15 марта)
«Динамо» — «Локомотив»
«Спартак» — «Ахмат»
«Балтика» — «Краснодар»
«Оренбург» — «Крылья Советов»
«Родина» — «Зенит»
«Рубин» — «Ростов»
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала)
«Факел» — ЦСКА
21-й тур (19-21 марта)
«Крылья Советов» — «Ахмат»
«Динамо» (Махачкала) — Балтика»
«Ростов» — «Родина»
«Локомотив» — «Факел»
«Краснодар» — «Динамо»
ЦСКА — «Оренбург»
«Рубин» — «Спартак»
«Зенит» — «Акрон»
Международная пауза
22-й тур (2-5 апреля)
«Динамо» — «Балтика»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала)
«Ростов» — «Зенит»
«Оренбург» — «Рубин»
«Ахмат» — «Факел»
ЦСКА — «Краснодар»
«Родина» — «Крылья Советов»
«Акрон» — «Локомотив»
23-й тур (9-12 апреля)
«Крылья Советов» — «Ростов»
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»
«Балтика» — ЦСКА
«Оренбург» — «Спартак»
«Локомотив» — «Зенит»
«Краснодар» — «Родина»
«Ахмат» — «Динамо»
«Факел» — «Акрон»
24-й тур (16-19 апреля)
«Динамо» — «Факел»
«Спартак» — ЦСКА
«Ростов» — «Ахмат»
«Локомотив» — «Оренбург»
«Родина» — «Динамо» (Махачкала)
«Рубин» — «Балтика»
«Акрон» — «Краснодар»
«Зенит» — «Крылья Советов»
25-й тур (23-26 апреля)
«Балтика» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Факел»
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала)
«Ахмат» — «Зенит»
ЦСКА — «Динамо»
«Родина» — «Спартак»
«Рубин» — «Локомотив»
«Акрон» — «Ростов»
26-й тур (30 апреля-3 мая)
«Динамо» — «Акрон»
«Спартак» — «Балтика»
«Крылья Советов» — ЦСКА
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»
«Ростов» — «Оренбург»
«Локомотив» — «Родина»
«Зенит» — «Краснодар»
«Факел» — «Рубин»
27-й тур (7-10 мая)
«Динамо» — «Ростов»
«Спартак» — «Локомотив»
«Крылья Советов» — «Рубин»
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»
«Балтика» — «Факел»
«Краснодар» — «Оренбург»
ЦСКА — «Акрон»
«Родина» — «Ахмат»
28-й тур (14-17 мая)
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала)
«Оренбург» — «Динамо»
«Локомотив» — «Балтика»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Рубин» — ЦСКА
«Акрон» — «Родина»
«Зенит» — «Спартак»
«Факел» — «Крылья Советов»
29-й тур (21-24 мая)
«Динамо» — «Зенит»
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Ахмат»
«Локомотив» — «Ростов»
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)
«Рубин» — «Родина»
«Акрон» — «Балтика»
«Факел» — «Краснодар»
30-й тур (29 мая)
«Крылья Советов» — «Акрон»
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо»
«Ростов» — «Спартак»
«Балтика» — «Оренбург»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Ахмат» — ЦСКА
«Родина» — «Факел»
«Зенит» — «Рубин»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1