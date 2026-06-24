РПЛ опубликовала полный календарь сезона-2026/27

Российская Премьер-Лига представила полный календарь чемпионата на сезон-2026/27.

Матчи первого тура пройдут 24-27 июля, заключительного, 30-го — 29 мая.

Игры последнего тура 2026 года запланированы на 4-7 декабря, первые матчи 2027-го — на 26 февраля — 1 марта.

1-й тур (24-27 июля)

«Динамо» — «Крылья Советов»

«Спартак» — «Родина»

«Оренбург» — «Ростов»

«Локомотив» — «Ахмат»

ЦСКА — «Балтика»

«Рубин» — «Краснодар»

«Акрон» — «Зенит»

«Факел» — «Динамо» (Махачкала)

2-й тур (31 июля-3 августа)

«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»

«Балтика» — «Динамо»

«Оренбург» — «Зенит»

«Краснодар» — «Факел»

«Ахмат» — «Спартак»

ЦСКА — «Крылья Советов»

«Родина» — «Ростов»

«Акрон» — «Рубин»

3-й тур (7-10 августа)

«Динамо» — «Динамо» (Махачкала)

«Спартак» — «Краснодар»

«Крылья Советов» — «Балтика»

«Ростов» — ЦСКА

«Локомотив» — «Акрон»

«Рубин» — «Оренбург»

«Зенит» — «Родина»

«Факел» — «Ахмат»

4-й тур (14-17 августа)

«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)

«Ростов» — «Рубин»

«Балтика» — «Спартак»

«Оренбург» — «Локомотив»

«Краснодар» — «Ахмат»

ЦСКА — «Факел»

«Родина» — «Акрон»

«Зенит» — «Динамо»

5-й тур (21-24 августа)

«Динамо» — «Родина»

«Спартак» — «Зенит»

«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»

«Балтика» — «Рубин»

«Ахмат» — «Ростов»

ЦСКА — «Локомотив»

«Акрон» — «Крылья Советов»

«Факел» — «Оренбург»

6-й тур (28-31 августа)

«Спартак» — «Оренбург»

«Локомотив» — «Динамо»

«Краснодар» — «Ростов»

«Ахмат» — «Крылья Советов»

«Родина» — «Балтика»

«Рубин» — «Динамо» (Махачкала)

«Акрон» — ЦСКА

«Факел» — «Зенит»

7-й тур (4-7 сентября)

«Динамо» — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Краснодар»

«Динамо» (Махачкала) — «Родина»

«Ростов» — «Факел»

«Балтика» — «Локомотив»

«Оренбург» — «Акрон»

«Рубин» — «Ахмат»

«Зенит» — ЦСКА

8-й тур (11-14 сентября)

«Динамо» — «Оренбург»

«Спартак» — «Ростов»

«Крылья Советов» — «Родина»

«Краснодар» — «Акрон»

«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)

ЦСКА — «Рубин»

«Зенит» — «Локомотив»

«Факел» — «Балтика»

9-й тур (15-17 сентября)

«Спартак» — «Факел»

«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА

«Ростов» — «Динамо»

«Балтика» — «Зенит»

«Оренбург» — «Краснодар»

«Локомотив» — «Крылья Советов»

«Родина» — «Рубин»

«Акрон» — «Ахмат»

Международная пауза

10-й тур (9-12 октября)

«Крылья Советов» — «Спартак»

«Ростов» — «Акрон»

«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)

«Краснодар» — «Зенит»

«Ахмат» — «Балтика»

ЦСКА — «Родина»

«Рубин» — «Динамо»

«Факел» — «Локомотив»

11-й тур (16-19 октября)

«Динамо» — ЦСКА

«Спартак» — «Рубин»

«Крылья Советов» — «Факел»

«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»

«Балтика» — «Ростов»

«Локомотив» — «Краснодар»

«Родина» — «Оренбург»

«Зенит» — «Ахмат»

12-й тур (23-26 октября)

«Ростов» — «Локомотив»

«Краснодар» — «Балтика»

«Ахмат» — «Оренбург»

ЦСКА — «Спартак»

«Рубин» — «Крылья Советов»

«Акрон» — «Динамо»

«Зенит» — «Динамо» (Махачкала)

«Факел» — «Родина»

13-й тур (30 октября-2 ноября)

«Динамо» — «Ахмат»

«Крылья Советов» — «Зенит»

«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»

«Балтика» — «Акрон»

«Оренбург» — ЦСКА

«Локомотив» — «Спартак»

«Родина» — «Краснодар»

«Рубин» — «Факел»

14-й тур (6-8 ноября)

«Спартак» — «Акрон»

«Крылья Советов» — «Оренбург»

«Балтика» — «Динамо» (Махачкала)

«Локомотив» — «Рубин»

«Краснодар» — ЦСКА

«Ахмат» — «Родина»

«Зенит» — «Ростов»

«Факел» — «Динамо»

Международная пауза

15-й тур (20-23 ноября)

«Динамо» — «Краснодар»

«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»

«Ростов» — «Крылья Советов»

«Оренбург» — «Балтика»

ЦСКА — «Ахмат»

«Родина» — «Локомотив»

«Рубин» — «Зенит»

«Акрон» — «Факел»

16-й тур (27-30 ноября)

«Крылья Советов» — «Динамо»

«Ростов» — «Краснодар»

«Балтика» — «Ахмат»

«Оренбург» — «Родина»

«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)

ЦСКА — «Зенит»

«Рубин» — «Акрон»

«Факел» — «Спартак»

17-й тур (4-7 декабря)

«Спартак» — «Динамо»

«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»

«Краснодар» — «Рубин»

«Ахмат» — «Локомотив»

«Родина» — ЦСКА

«Акрон» — «Оренбург»

«Зенит» — «Балтика»

«Факел» — «Ростов»

Зимняя пауза

18-й тур (26 февраля-1 марта)

«Динамо» — «Рубин»

«Крылья Советов» — «Локомотив»

«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»

«Балтика» — «Родина»

«Краснодар» — «Спартак»

«Ахмат» — «Акрон»

ЦСКА — «Ростов»

«Зенит» — «Факел»

19-й тур (5-8 марта)

«Динамо» (Махачкала) — «Факел»

«Ростов» — «Балтика»

«Локомотив» — ЦСКА

«Краснодар» — «Крылья Советов»

«Ахмат» — «Рубин»

«Родина» — «Динамо»

«Акрон» — «Спартак»

«Зенит» — «Оренбург»

20-й тур (12-15 марта)

«Динамо» — «Локомотив»

«Спартак» — «Ахмат»

«Балтика» — «Краснодар»

«Оренбург» — «Крылья Советов»

«Родина» — «Зенит»

«Рубин» — «Ростов»

«Акрон» — «Динамо» (Махачкала)

«Факел» — ЦСКА

21-й тур (19-21 марта)

«Крылья Советов» — «Ахмат»

«Динамо» (Махачкала) — Балтика»

«Ростов» — «Родина»

«Локомотив» — «Факел»

«Краснодар» — «Динамо»

ЦСКА — «Оренбург»

«Рубин» — «Спартак»

«Зенит» — «Акрон»

Международная пауза

22-й тур (2-5 апреля)

«Динамо» — «Балтика»

«Спартак» — «Динамо» (Махачкала)

«Ростов» — «Зенит»

«Оренбург» — «Рубин»

«Ахмат» — «Факел»

ЦСКА — «Краснодар»

«Родина» — «Крылья Советов»

«Акрон» — «Локомотив»

23-й тур (9-12 апреля)

«Крылья Советов» — «Ростов»

«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»

«Балтика» — ЦСКА

«Оренбург» — «Спартак»

«Локомотив» — «Зенит»

«Краснодар» — «Родина»

«Ахмат» — «Динамо»

«Факел» — «Акрон»

24-й тур (16-19 апреля)

«Динамо» — «Факел»

«Спартак» — ЦСКА

«Ростов» — «Ахмат»

«Локомотив» — «Оренбург»

«Родина» — «Динамо» (Махачкала)

«Рубин» — «Балтика»

«Акрон» — «Краснодар»

«Зенит» — «Крылья Советов»

25-й тур (23-26 апреля)

«Балтика» — «Крылья Советов»

«Оренбург» — «Факел»

«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала)

«Ахмат» — «Зенит»

ЦСКА — «Динамо»

«Родина» — «Спартак»

«Рубин» — «Локомотив»

«Акрон» — «Ростов»

26-й тур (30 апреля-3 мая)

«Динамо» — «Акрон»

«Спартак» — «Балтика»

«Крылья Советов» — ЦСКА

«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»

«Ростов» — «Оренбург»

«Локомотив» — «Родина»

«Зенит» — «Краснодар»

«Факел» — «Рубин»

27-й тур (7-10 мая)

«Динамо» — «Ростов»

«Спартак» — «Локомотив»

«Крылья Советов» — «Рубин»

«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»

«Балтика» — «Факел»

«Краснодар» — «Оренбург»

ЦСКА — «Акрон»

«Родина» — «Ахмат»

28-й тур (14-17 мая)

«Ростов» — «Динамо» (Махачкала)

«Оренбург» — «Динамо»

«Локомотив» — «Балтика»

«Ахмат» — «Краснодар»

«Рубин» — ЦСКА

«Акрон» — «Родина»

«Зенит» — «Спартак»

«Факел» — «Крылья Советов»

29-й тур (21-24 мая)

«Динамо» — «Зенит»

«Спартак» — «Крылья Советов»

«Оренбург» — «Ахмат»

«Локомотив» — «Ростов»

ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)

«Рубин» — «Родина»

«Акрон» — «Балтика»

«Факел» — «Краснодар»

30-й тур (29 мая)

«Крылья Советов» — «Акрон»

«Динамо» (Махачкала) — «Динамо»

«Ростов» — «Спартак»

«Балтика» — «Оренбург»

«Краснодар» — «Локомотив»

«Ахмат» — ЦСКА

«Родина» — «Факел»

«Зенит» — «Рубин»