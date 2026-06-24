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РПЛ опубликовала полный календарь сезона-2026/27

«Зенит» — чемпион России-2025/26.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская Премьер-Лига представила полный календарь чемпионата на сезон-2026/27.

Матчи первого тура пройдут 24-27 июля, заключительного, 30-го — 29 мая.

Игры последнего тура 2026 года запланированы на 4-7 декабря, первые матчи 2027-го — на 26 февраля — 1 марта.

1-й тур (24-27 июля)

«Динамо» — «Крылья Советов»
«Спартак» — «Родина»
«Оренбург» — «Ростов»
«Локомотив» — «Ахмат»
ЦСКА — «Балтика»
«Рубин» — «Краснодар»
«Акрон» — «Зенит»
«Факел» — «Динамо» (Махачкала)

2-й тур (31 июля-3 августа)

«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
«Балтика» — «Динамо»
«Оренбург» — «Зенит»
«Краснодар» — «Факел»
«Ахмат» — «Спартак»
ЦСКА — «Крылья Советов»
«Родина» — «Ростов»
«Акрон» — «Рубин»

3-й тур (7-10 августа)

«Динамо» — «Динамо» (Махачкала)
«Спартак» — «Краснодар»
«Крылья Советов» — «Балтика»
«Ростов» — ЦСКА
«Локомотив» — «Акрон»
«Рубин» — «Оренбург»
«Зенит» — «Родина»
«Факел» — «Ахмат»

4-й тур (14-17 августа)

«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
«Ростов» — «Рубин»
«Балтика» — «Спартак»
«Оренбург» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Факел»
«Родина» — «Акрон»
«Зенит» — «Динамо»

5-й тур (21-24 августа)

«Динамо» — «Родина»
«Спартак» — «Зенит»
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»
«Балтика» — «Рубин»
«Ахмат» — «Ростов»
ЦСКА — «Локомотив»
«Акрон» — «Крылья Советов»
«Факел» — «Оренбург»

6-й тур (28-31 августа)

«Спартак» — «Оренбург»
«Локомотив» — «Динамо»
«Краснодар» — «Ростов»
«Ахмат» — «Крылья Советов»
«Родина» — «Балтика»
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала)
«Акрон» — ЦСКА
«Факел» — «Зенит»

7-й тур (4-7 сентября)

«Динамо» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Краснодар»
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»
«Ростов» — «Факел»
«Балтика» — «Локомотив»
«Оренбург» — «Акрон»
«Рубин» — «Ахмат»
«Зенит» — ЦСКА

8-й тур (11-14 сентября)

«Динамо» — «Оренбург»
«Спартак» — «Ростов»
«Крылья Советов» — «Родина»
«Краснодар» — «Акрон»
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)
ЦСКА — «Рубин»
«Зенит» — «Локомотив»
«Факел» — «Балтика»

9-й тур (15-17 сентября)

«Спартак» — «Факел»
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА
«Ростов» — «Динамо»
«Балтика» — «Зенит»
«Оренбург» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Крылья Советов»
«Родина» — «Рубин»
«Акрон» — «Ахмат»

Международная пауза

10-й тур (9-12 октября)

«Крылья Советов» — «Спартак»
«Ростов» — «Акрон»
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)
«Краснодар» — «Зенит»
«Ахмат» — «Балтика»
ЦСКА — «Родина»
«Рубин» — «Динамо»
«Факел» — «Локомотив»

11-й тур (16-19 октября)

«Динамо» — ЦСКА
«Спартак» — «Рубин»
«Крылья Советов» — «Факел»
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»
«Балтика» — «Ростов»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Родина» — «Оренбург»
«Зенит» — «Ахмат»

12-й тур (23-26 октября)

«Ростов» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Балтика»
«Ахмат» — «Оренбург»
ЦСКА — «Спартак»
«Рубин» — «Крылья Советов»
«Акрон» — «Динамо»
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала)
«Факел» — «Родина»

13-й тур (30 октября-2 ноября)

«Динамо» — «Ахмат»
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
«Балтика» — «Акрон»
«Оренбург» — ЦСКА
«Локомотив» — «Спартак»
«Родина» — «Краснодар»
«Рубин» — «Факел»

14-й тур (6-8 ноября)

«Спартак» — «Акрон»
«Крылья Советов» — «Оренбург»
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала)
«Локомотив» — «Рубин»
«Краснодар» — ЦСКА
«Ахмат» — «Родина»
«Зенит» — «Ростов»
«Факел» — «Динамо»

Международная пауза

15-й тур (20-23 ноября)

«Динамо» — «Краснодар»
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»
«Ростов» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Балтика»
ЦСКА — «Ахмат»
«Родина» — «Локомотив»
«Рубин» — «Зенит»
«Акрон» — «Факел»

16-й тур (27-30 ноября)

«Крылья Советов» — «Динамо»
«Ростов» — «Краснодар»
«Балтика» — «Ахмат»
«Оренбург» — «Родина»
«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)
ЦСКА — «Зенит»
«Рубин» — «Акрон»
«Факел» — «Спартак»

17-й тур (4-7 декабря)

«Спартак» — «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Рубин»
«Ахмат» — «Локомотив»
«Родина» — ЦСКА
«Акрон» — «Оренбург»
«Зенит» — «Балтика»
«Факел» — «Ростов»

Зимняя пауза

18-й тур (26 февраля-1 марта)

«Динамо» — «Рубин»
«Крылья Советов» — «Локомотив»
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»
«Балтика» — «Родина»
«Краснодар» — «Спартак»
«Ахмат» — «Акрон»
ЦСКА — «Ростов»
«Зенит» — «Факел»

19-й тур (5-8 марта)

«Динамо» (Махачкала) — «Факел»
«Ростов» — «Балтика»
«Локомотив» — ЦСКА
«Краснодар» — «Крылья Советов»
«Ахмат» — «Рубин»
«Родина» — «Динамо»
«Акрон» — «Спартак»
«Зенит» — «Оренбург»

20-й тур (12-15 марта)

«Динамо» — «Локомотив»
«Спартак» — «Ахмат»
«Балтика» — «Краснодар»
«Оренбург» — «Крылья Советов»
«Родина» — «Зенит»
«Рубин» — «Ростов»
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала)
«Факел» — ЦСКА

21-й тур (19-21 марта)

«Крылья Советов» — «Ахмат»
«Динамо» (Махачкала) — Балтика»
«Ростов» — «Родина»
«Локомотив» — «Факел»
«Краснодар» — «Динамо»
ЦСКА — «Оренбург»
«Рубин» — «Спартак»
«Зенит» — «Акрон»

Международная пауза

22-й тур (2-5 апреля)

«Динамо» — «Балтика»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала)
«Ростов» — «Зенит»
«Оренбург» — «Рубин»
«Ахмат» — «Факел»
ЦСКА — «Краснодар»
«Родина» — «Крылья Советов»
«Акрон» — «Локомотив»

23-й тур (9-12 апреля)

«Крылья Советов» — «Ростов»
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»
«Балтика» — ЦСКА
«Оренбург» — «Спартак»
«Локомотив» — «Зенит»
«Краснодар» — «Родина»
«Ахмат» — «Динамо»
«Факел» — «Акрон»

24-й тур (16-19 апреля)

«Динамо» — «Факел»
«Спартак» — ЦСКА
«Ростов» — «Ахмат»
«Локомотив» — «Оренбург»
«Родина» — «Динамо» (Махачкала)
«Рубин» — «Балтика»
«Акрон» — «Краснодар»
«Зенит» — «Крылья Советов»

25-й тур (23-26 апреля)

«Балтика» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Факел»
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала)
«Ахмат» — «Зенит»
ЦСКА — «Динамо»
«Родина» — «Спартак»
«Рубин» — «Локомотив»
«Акрон» — «Ростов»

26-й тур (30 апреля-3 мая)

«Динамо» — «Акрон»
«Спартак» — «Балтика»
«Крылья Советов» — ЦСКА
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»
«Ростов» — «Оренбург»
«Локомотив» — «Родина»
«Зенит» — «Краснодар»
«Факел» — «Рубин»

27-й тур (7-10 мая)

«Динамо» — «Ростов»
«Спартак» — «Локомотив»
«Крылья Советов» — «Рубин»
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»
«Балтика» — «Факел»
«Краснодар» — «Оренбург»
ЦСКА — «Акрон»
«Родина» — «Ахмат»

28-й тур (14-17 мая)

«Ростов» — «Динамо» (Махачкала)
«Оренбург» — «Динамо»
«Локомотив» — «Балтика»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Рубин» — ЦСКА
«Акрон» — «Родина»
«Зенит» — «Спартак»
«Факел» — «Крылья Советов»

29-й тур (21-24 мая)

«Динамо» — «Зенит»
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Ахмат»
«Локомотив» — «Ростов»
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)
«Рубин» — «Родина»
«Акрон» — «Балтика»
«Факел» — «Краснодар»

30-й тур (29 мая)

«Крылья Советов» — «Акрон»
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо»
«Ростов» — «Спартак»
«Балтика» — «Оренбург»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Ахмат» — ЦСКА
«Родина» — «Факел»
«Зенит» — «Рубин»

Источник: РПЛ
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«Зенит» и «Краснодар» сыграют в 10-м и 26-м турах нового сезона РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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