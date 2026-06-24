Бородин и Штефко вошли в тренерский штаб махачкалинского «Динамо»

Бывший вратарь «Зенита» Дмитрий Бородин и специалист Иван Штефко вошли в тренерский штаб «Динамо», сообщила пресс-служба махачкалинского клуба.

48-летний Бородин будет отвечать за подготовку вратарей. Ранее он работал в молодежной команде «Зенита», «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Сочи».

Штефко стал новым тренером команды по физической подготовке. Ранее он работал в «Сочи», «Текстильщике», «Ленинградце» и «Черноморце».

Занимавший должность тренера по физподготовке основной команды Шихмирза Баламирзаев продолжит работу в «Динамо-2».

В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 26 очков и заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России махачкалинцы обыграли «Урал» (1:0; 2:0).