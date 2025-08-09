«Ахмат» победил «Зенит» в первом матче под руководством Черчесова

«Ахмат» обыграл «Зенит» в домашнем матче 4-го тура РПЛ — 1:0.

Автогол на 30-й минуте забил защитник гостей Ваня Дркушич.

«Ахмат» одержал победу в первом матче под руководством Станислава Черчесова. 61-летний специалист возглавил грозненский клуб 6 августа.

«Ахмат» набрал 3 очка и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ. «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 5 очками располагается на 8-й строчке.

В 5-м туре РПЛ «Ахмат» примет «Крылья Советов» 16 августа, «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком» в этот же день.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

