РФС представил изменения в правилах на сезон-2026/27

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал изменения в правилах игры в футбол на сезон-2026/27.

Обновления правила вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Основные изменения:

— Игрок должен покинуть поле в течение 10 секунд при замене. В случае задержки выход запасного будет отложен на 1 минуту после возобновления игры

— В товарищеских матчах национальных сборных разрешено до 8 замен (до 11 — по согласованию команд)

— ВАР сможет вмешиваться в эпизоды со второй желтой карточкой и ошибочно назначенным угловым

— На вбрасывание мяча из-за боковой линии и выполнение удара от ворот будет отводиться не более 5 секунд

Новый сезон в РПЛ стартует 26 июля, а заключительные матчи состоятся 29 мая 2027 года.

По итогам чемпионата России-2025/26 золотые медали турнира завоевал «Зенит». Второе место занял «Краснодар», третье — «Локомотив».