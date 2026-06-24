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Коваленко: «Ребята в «Локомотиве» по потенциалу ничем не хуже «Зенита» и «Краснодара», все готовы с ними биться»

Алина Савинова

Полузащитник Александр Коваленко прокомментировал переход в «Локомотив» на правах аренды из «Сочи».

Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27. У железнодорожников будет приоритетное право выкупа футболиста по истечении срока аренды.

«Про интерес от «Локомотива» я узнал сразу. Были и варианты с другими командами. Мы долго обсуждали с семьей, агентами и пришли к общему знаменателю, что поехать в «Локомотив» — лучший выбор. Почти все игроки русские, молодые. Команда перспективная, сильная, заняла третье место в прошлом сезоне. Года три назад, когда я был в «Крыльях Советов», был вариант, тогда по ряду обстоятельств переход не сложился», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Коваленко.

Игрок отметил, что знаком с главным тренером московской команды Михаилом Галактионовым по работе в молодежной сборной, однако специалист предупредил его не рассчитывать на поблажки.

«Если буду хорошо тренироваться, то заслужу место в старте, а если буду плохо тренироваться, то и играть не буду. Все по факту и понятно. Чтобы больше играть, нужна дисциплина — как на футбольном поле, так и в тренажерном зале, и в бытовых моментах. Считаю, что коллектив здесь сильный, ребята по потенциалу ничем не хуже того же «Зенита», «Краснодара», все готовы с ними биться. И мы будем это делать. Личные цели? Закрепиться в стартовом составе. Конкуренция здесь высокая, легко не будет», — добавил он.

В сезоне-2025/26 Коваленко провел 28 матчей за «Сочи» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. До этого полузащитник также играл за «Зенит», «Крылья Советов» и «Чертаново». В 2022 году Коваленко дебютировал за сборную России.

Источник: ФК «Локомотив»
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Александр Коваленко
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2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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