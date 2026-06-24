Коваленко: «Ребята в «Локомотиве» по потенциалу ничем не хуже «Зенита» и «Краснодара», все готовы с ними биться»

Полузащитник Александр Коваленко прокомментировал переход в «Локомотив» на правах аренды из «Сочи».

Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27. У железнодорожников будет приоритетное право выкупа футболиста по истечении срока аренды.

«Про интерес от «Локомотива» я узнал сразу. Были и варианты с другими командами. Мы долго обсуждали с семьей, агентами и пришли к общему знаменателю, что поехать в «Локомотив» — лучший выбор. Почти все игроки русские, молодые. Команда перспективная, сильная, заняла третье место в прошлом сезоне. Года три назад, когда я был в «Крыльях Советов», был вариант, тогда по ряду обстоятельств переход не сложился», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Коваленко.

Игрок отметил, что знаком с главным тренером московской команды Михаилом Галактионовым по работе в молодежной сборной, однако специалист предупредил его не рассчитывать на поблажки.

«Если буду хорошо тренироваться, то заслужу место в старте, а если буду плохо тренироваться, то и играть не буду. Все по факту и понятно. Чтобы больше играть, нужна дисциплина — как на футбольном поле, так и в тренажерном зале, и в бытовых моментах. Считаю, что коллектив здесь сильный, ребята по потенциалу ничем не хуже того же «Зенита», «Краснодара», все готовы с ними биться. И мы будем это делать. Личные цели? Закрепиться в стартовом составе. Конкуренция здесь высокая, легко не будет», — добавил он.

В сезоне-2025/26 Коваленко провел 28 матчей за «Сочи» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. До этого полузащитник также играл за «Зенит», «Крылья Советов» и «Чертаново». В 2022 году Коваленко дебютировал за сборную России.