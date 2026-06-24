«Зенит» и «Краснодар» сыграют в 10-м и 26-м турах нового сезона РПЛ

Стал известен календарь чемпионата России сезона-2026/27. Матчи «Зенита» и «Краснодара» состоятся в 10-м и 26-м турах.

В 10-м туре «быки» примут сине-бело-голубых на свом поле — игра пройдет в период с 9 по 12 октября. В 26-м туре (30 апреля-3 мая) «Зенит» дома сыграет с «Краснодаром».

Питерская команда стала чемпионом России в сезоне-2025/26. «Быки» заняли второе место, уступив «Зениту» 2 балла.

Матчи первого тура РПЛ-2026/27 пройдут 24-27 июля, заключительного, 30-го — 29 мая. Первая часть сезона завершится 7 декабря, после чего турнир возобновится 26 февраля 2027 года.