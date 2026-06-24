Президент ФИФА Инфантино назвал ЧМ-2026 самым успешным событием в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался об успехе чемпионата мира 2026 года.

По данным организаторов, заполняемость стадионов после 44 матчей группового этапа ЧМ в среднем составляет 99,6 процентов.

«Это невероятно. Масштабнее всего, что когда-либо видел мир — не просто футбольное событие, а событие в любом смысле этого слова. Это самое успешное событие в истории. Стадионы полны, города полны, атмосфера великолепная», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В нем принимают участие 48 национальных сборных. Впервые в истории турнир проводится в трех странах — Мексике, США и Канаде.