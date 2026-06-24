Президент ФИФА Инфантино назвал ЧМ-2026 самым успешным событием в истории
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался об успехе чемпионата мира 2026 года.
По данным организаторов, заполняемость стадионов после 44 матчей группового этапа ЧМ в среднем составляет 99,6 процентов.
«Это невероятно. Масштабнее всего, что когда-либо видел мир — не просто футбольное событие, а событие в любом смысле этого слова. Это самое успешное событие в истории. Стадионы полны, города полны, атмосфера великолепная», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В нем принимают участие 48 национальных сборных. Впервые в истории турнир проводится в трех странах — Мексике, США и Канаде.
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