«Крылья Советов» подписали новые соглашения с Бобром и Шитовым

«Крылья Советов» объявили о продлении контрактов с полузащитником Иваном Бобром и нападающим Владиславом Шитовым. Новые соглашения рассчитаны до лета 2029 года.

Сезон-2025/26 оба футболиста провели в аренде: Бобер выступал за «Нефтехимик», а Шитов — за «Торпедо».

За основную команду «Крыльев Советов» Шитов провел 94 матча, забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач. На счету Бобра 6 матчей за основную команду, 26 игр за «Крылья Советов-2» и 38 матчей за молодежную команду.

По итогам чемпионата России-2025/26 «Крылья Советов» заняли 11-е место в турнирной таблице.