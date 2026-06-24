Матчи последнего тура РПЛ-2026/27 пройдут 29 мая

Российская премьер-лига опубликовала расписание туров в сезоне-2026/27.

Первый тур пройдет 24 по 27 июля.

Матчи последнего, 30-го тура, состоятся 29 мая. Центральной встречей станет игра «Краснодар» — «Локомотив». Также «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Ростовом», ЦСКА — с «Ахматом», московское «Динамо» — с махачкалинским «Динамо».

С полным расписанием туров РПЛ-2026/27 можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Российский футбольный союз также опубликовал календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27.