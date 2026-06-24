Зимняя пауза в сезоне РПЛ-2026/27 начнется 8 декабря

Российская премьер-лига опубликовала расписание туров в сезоне-2026/27.

Зимняя пауза начнется после окончания 17-го тура, матчи которого пройдут с 4 по 7 декабря. Игры чемпионата возобновятся 26 февраля.

С полным расписанием туров РПЛ-2026/27 можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Российский футбольный союз также опубликовал календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27.