Фабиан Бальбуэна: «Динамо» обыграло «Сочи» благодаря усилиям всех игроков
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ. Он был признан лучшим игроком матча.
«У нас все это нас все соперники тяжелые, и «Сочи» не исключение, — сказал Бальбуэна в эфире канала «Матч премьер». — Это была сложная игра и сложное поле, но благодаря усилиям всех ребят мы выиграли и взяли три очка.
Так бывает — когда одна команда забивает, то вторая хочет перехватить инициативу. Мы немного отошли назад. Мы одержали победу благодаря усилиям всех игроков».
Единственный гол на 12-й минуте забил Арсен Захарян.
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