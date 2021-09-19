Лещенко: «Динамо» на правильном пути. Я уже соскучился по чемпионству»
Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу московской команды над «Сочи» (1:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.
«Очень тяжелая победа сегодня была одержана. Можно сказать, что матч был за вторую строчку в таблице. Я очень рад, слава богу, три очка были необходимы сегодня. Завтра у «Зенита» будет непростой матч в Казани, могут потерять очки. «Динамо» на правильном пути, нужно продолжать в том же духе. Я уже соскучился по чемпионству «Динамо», есть хорошие шансы в этом году побороться с «Зенитом», – сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Единственный гол на 12-й минуте встречи «Сочи» - «Динамо» забил полузащитник москвичей Арсен Захарян.
«Динамо» с 16-ю очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. У «Сочи» 15 баллов, они опустились на третью строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю