Лещенко: «Динамо» на правильном пути. Я уже соскучился по чемпионству»

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу московской команды над «Сочи» (1:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Очень тяжелая победа сегодня была одержана. Можно сказать, что матч был за вторую строчку в таблице. Я очень рад, слава богу, три очка были необходимы сегодня. Завтра у «Зенита» будет непростой матч в Казани, могут потерять очки. «Динамо» на правильном пути, нужно продолжать в том же духе. Я уже соскучился по чемпионству «Динамо», есть хорошие шансы в этом году побороться с «Зенитом», – сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Единственный гол на 12-й минуте встречи «Сочи» - «Динамо» забил полузащитник москвичей Арсен Захарян.

«Динамо» с 16-ю очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. У «Сочи» 15 баллов, они опустились на третью строчку.