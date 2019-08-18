РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Евсеев рассказал, как будет играть «Уфа» в матче с «Ростовом»

16:27
Теги:

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев перед началом матча 6-го тура чемпионата России против «Ростова» поделился ожиданиями от встречи. Встреча начнется в 16.00 (мск).

— Последние игры «Уфа» не была так агрессивна в атаке, хотя мне кажется, что нам удавались матчи. Нужно найти баланс в обороне и нападении. Дома необходимо в атаку при своих болельщиках, — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Уфа — Ростов

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Опрос

проголосовало: 13298
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир