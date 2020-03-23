Евсеев объяснил свой выбор трех лучших игроков России в опросе «СЭ»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил свой выбор в опросе «СЭ» на звание лучшего игрока РПЛ по состоянию на март. Евсеев поставил на первое место Гжегожа Крыховяка из «Локомотива», на второе — Романа Еременко из «Ростова», третью строчку в списке специалиста занял Ярослав Ракицкий из «Зенита».

— «Спорт-Экспресс» решил провести опрос главных тренеров премьер-лиги, попросив назвать трёх лучших игроков чемпионата. По моему мнению это Крыховяк, Еременко и Ракицкий. Сейчас объясню, почему они, — написал у себя в Instagram Евсеев. - Крыховяк — это игрок, у которого все качества соответствуют футболисту мирового уровня. Я вообще не понимал как он оказался в России, как «Локомотив» смог подписать его. Великолепный трансфер. Еременко — это мастер! Сам может решить момент в атаке, но в первую очередь он игрок для партнёра. Если видит лучшее решение, всегда орлами пас. И помимо этого он очень хорошо читает игру. Ракицкий — очень надежный защитник, который к тому же великолепно бьет штрафные. И все трое, что очень важно для их команд, настоящие лидеры.



