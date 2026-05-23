Евсеев облил футболистов махачкалинского «Динамо» шампанским после победы в стыковых матчах

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поздравил футболистов с сохранением места в РПЛ после победы над «Уралом» (2:0, 1:0) в стыковых матчах.

«А теперь я вас поздравлю», — сказал 50-летний специалист в раздевалке, открыл бутылку шампанского и облил присутствующих. Футболисты и персонал встретили этот поступок тренера аплодисментами.

Евсеев возглавил команду из Махачкалы 29 декабря 2025 года. Под его руководством «Динамо» набрало 26 очков и заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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