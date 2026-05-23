«Акрон» — «Ротор»: гол волгоградцев отменен после вмешательства ВАР

«Ротор» на выезде забил второй гол в ворота «Акрона» в ответном VK Видео переходном матче за право играть в РПЛ-2026/27 — 2:0.

На 68-й минуте гол забил Саид Алиев.

После подсказки ВАР и просмотра видеоповтора главный арбитр Андрей Прокопов отменил взятие ворот. Счет остался прежним — 1:0 в пользу «Ротора».