«Акрон» проиграл «Ротору» и по сумме двух матчей остался в РПЛ

«Акрон» дома уступил «Ротору» в ответном VK Видео переходном матче за право играть в РПЛ-2026/27 — 0:1.

На 49-й минуте гол забил Глеб Шильников.

В первом тайме главный арбитр Андрей Прокопов после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил пенальти в ворота «Ротора», во втором тайме — гол в ворота «Акрона».

По сумме двух матчей «Акрон» победил «Ротор» со счетом 2:1. Тольяттинская команда осталась в РПЛ.

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23 мая, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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