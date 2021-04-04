Евгений Мележиков: «В ближайшее время «Спартак» может начать переговоры с новым тренером»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что у клуба уже есть осознанный выбор по кандидатуре нового главного тренера команды.

— Надпись Milano на вашей футболке означает, что оттуда новый главный тренер?

— Нет, просто у меня такая футболка. Жена купила — вот ношу.

— Срок, когда все должно решиться — конец апреля?

— Мы работаем в тех условиях, которые имеем сегодня. Сегодня мы занимаемся подбором нового тренера, при этом полностью поддерживая и доверяя действующему. Завтра будет принято другое решение или будет другое желание — мы, безусловно, к этому готовы.

— Что значит подбор? Уже с кем-то связывались?

— У нас уже есть более-менее осознанный выбор. Думаю, в ближайшее время можно будет уже приступить и к переговорам.

— Пока ни с кем не общались?

— Уже были контакты. Невозможно основываться на одном скаутинге. В какой-то момент необходимо переходить к обсуждению условий.

(Артем Калинин)