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Управляющий директор «Спартака» Мележиков: «Решение Тедеско на сегодняшний день бесповоротно»

22:09
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:2) заявил, что на сегодняшний день главный тренер команды Доменико Тедеско не поменял своего решения уйти после окончания сезона.

— Игра была напряженной. В целом, она понравилась, — сказал Мележиков. — Выиграли — это позитивно. Команду я поздравил и поздравления от Леонида Арнольдовича передал. Во время игры все очень сильно переживали: за счет, за то, что иногда команда подседала. Но в целом было много положительных моментов и неплохой прессинг.

— «Спартак» разговаривал с Тедеско после матча с «Динамо» о продлении контракта. Будет еще попытка?

— Мы разговаривали с тренером, и на сегодняшний день он стоит на своем. Мы готовы говорить, но пока не о чем говорить. Решение его на сегодняшний день бесповоротно.

(Артем Калинин)

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