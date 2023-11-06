Бушманов: «У «Краснодара» есть все, чтобы конкурировать с «Зенитом» за чемпионство»

Бывший главный тренер «Химок» Евгений Бушманов оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство с «Зенитом».

«Мне нравится, как играет «Краснодар», это хорошая команда. Там собраны игроки хорошего уровня, они способны добиться многого в этом сезоне. Видно, что команда чисто тренерская, все выполняют установки и добиваются успеха. У них есть все, чтобы конкурировать с «Зенитом». Они точно поборются за чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ «Краснодар» является лидером чемпионата, набрав 31 очко. Вторую строчку занимает «Зенит», у команды Сергея Семака 29 очков в 14 матчах.

Между собой лидеры российского чемпионата сыграют уже в следующем туре. Петербуржцы примут южан на «Газпром Арене» 11 ноября в 19.30 по московскому времени.