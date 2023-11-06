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Сегодня, 13:28

Бушманов: «У «Краснодара» есть все, чтобы конкурировать с «Зенитом» за чемпионство»

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Бывший главный тренер «Химок» Евгений Бушманов оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство с «Зенитом».

«Мне нравится, как играет «Краснодар», это хорошая команда. Там собраны игроки хорошего уровня, они способны добиться многого в этом сезоне. Видно, что команда чисто тренерская, все выполняют установки и добиваются успеха. У них есть все, чтобы конкурировать с «Зенитом». Они точно поборются за чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ «Краснодар» является лидером чемпионата, набрав 31 очко. Вторую строчку занимает «Зенит», у команды Сергея Семака 29 очков в 14 матчах.

Между собой лидеры российского чемпионата сыграют уже в следующем туре. Петербуржцы примут южан на «Газпром Арене» 11 ноября в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-krasnodar-trenerskaya-komanda-ona-tochno-poboretsya-s-zenitom-za-chempionstvo/
Евгений Бушманов
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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