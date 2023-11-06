Мелик-Гусейнов: «До зимней паузы для «Пари НН» каждая игра важна»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

«У каждой ошибки есть своя фамилия, имя и отчество. Ошибки были допущены в нашей команде, ни в коем случае не обвиняем соперника или судей. Допустили ошибку, которую не должны были. В гостях не побеждаем? Совпадение, не более того. Так получается, мы знаем, внутри чего не хватает. Более чем уверен, что в ближайших играх мы разорвем роковую закономерность в гостевых матчах. Должны играть и дома, и на выезде равнозначно», — цитирует Гусейнова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос о задачах команды до зимней паузы.

«Нет определенной задачи до зимней паузы. Настраиваемся на каждый матч, как и до этого, брать три очка. Сейчас каждая игра для нас принципиально важна», — добавил гендиректор клуба.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 14 туров. 12 ноября нижегородская команда сыграет против «Балтики».