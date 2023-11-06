Давила: «Файзуллаев — великий. Надеюсь, он станет лучше Санчеса»

Чилийский форвард ЦСКА Виктор Давила сравнил одноклубника Аббосбека Файзуллаева со своим известным соотечественником Алексисом Санчесом.

«Аббос — новый Алексис Санчес? Я не могу сравнить их. Аббос — великий, великолепный футболист, он в начале своей замечательной карьеры. Надеюсь, что он продолжит развиваться, а Санчес — игрок другого уровня с учетом его реализовавшей карьеры. Надеемся, Аббос сможет построить карьеру, как Алексис, а может, он станет лучше Санчеса», — приводит «РБ Спорт» слова Давилы.

Файзуллаев является воспитанником «Пахтакора». В августе 2023-го он перешел в ЦСКА, подписав контракт с московской командой сроком на три года. В текущем сезоне РПЛ 20-летний вингер провел 9 матчей за армейцев, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

Санчес на данный момент выступает за «Интер». Вместе с этой командой чилийский футболист стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21.