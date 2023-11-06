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Давила: «Файзуллаев — великий. Надеюсь, он станет лучше Санчеса»

Алина Савинова
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Чилийский форвард ЦСКА Виктор Давила сравнил одноклубника Аббосбека Файзуллаева со своим известным соотечественником Алексисом Санчесом.

«Аббос — новый Алексис Санчес? Я не могу сравнить их. Аббос — великий, великолепный футболист, он в начале своей замечательной карьеры. Надеюсь, что он продолжит развиваться, а Санчес — игрок другого уровня с учетом его реализовавшей карьеры. Надеемся, Аббос сможет построить карьеру, как Алексис, а может, он станет лучше Санчеса», — приводит «РБ Спорт» слова Давилы.

Файзуллаев является воспитанником «Пахтакора». В августе 2023-го он перешел в ЦСКА, подписав контракт с московской командой сроком на три года. В текущем сезоне РПЛ 20-летний вингер провел 9 матчей за армейцев, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

Санчес на данный момент выступает за «Интер». Вместе с этой командой чилийский футболист стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-davila-fajzullaev-velikij-nadeyus-stanet-luchshe-aleksisa-sanchesa/
Алексис Санчес
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Виктор Давила
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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 - : -
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