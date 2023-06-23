Алдонин: «Если удастся пригласить Вагнера и Карвальо на Братский кубок, для болельщиков это бальзам на душу»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможное участие Вагнера Лава и Карвальо в Братском кубке ЦСКА и «Динамо».

«Интересная идея пригласить таких футболистов. Если удастся пригласить Вагнера и Карвальо, для болельщиков это бальзам на душу. Можно было бы пригласить не только легионеров. Если бы я смог, то рассмотрел бы такой вариант. Мы же на месте не сидим, сейчас время отпусков, надо проводить время с семьей», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Первый матч Братского кубка состоится 8 июля на «ВЭБ Арене», а вторая игра, возможно, продет на следующий день — на «ВТБ Арене».