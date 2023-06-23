Главврач «Крыльев Советов» подвел итоги медобследования: «Никто не отказался сдавать тесты»

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов прокомментировал «СЭ» прохождение футболистами клуба медобследования.

«Все прошли медобследование — никто не отказался сдавать тесты. Все хорошо. Посмотрим, есть ли у кого лишний вес. Визуально? Может, кто-то и привез с собой. В любом случае узнаем, как получим результаты. Штрафы за лишний вес? Они есть, как и награды», — сказал Артамонов «СЭ».

«Крылья» проведут четыре контрольных матча на летних сборах: с «Соколом» (1 июля), «Нефтехимиком» (7 июля), «Рубином» (12 июля) и «Уралом» (16 июля).