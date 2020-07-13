Известный футбольный агент, в прошлом футболист Олег Еремин в интервью «СЭ» высказался о возможном назначении на пост главы спортивного сектора «Спартака».

— Пока никаких обращений ко мне не поступало, поэтому и предмета для обсуждения сейчас не существует, — сказал Еремин. — Если обращение поступит, то, конечно, всерьез рассмотрю такое предложение.

Ранее Sport24 сообщил, что Еремин является кандидатом на пост спортивного директора «Спартака». Напомним, что генеральным директором клуба стал Шамиль Газизов, и по данным «СЭ», он рассматривает вариант с появлением позиции спортивного директора/главы спортивного сектора. (Вячеслав Короткин)