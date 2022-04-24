Зарема Салихова: «Мешков верен своим методичкам, отменяет голы и ставит придуманные пенальти. Играйте сами по вашим правилам!»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала работу арбитра Виталия Мешкова на матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

«Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.

Видимо, РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком», назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.

Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте! С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам», — приводит «Чемпионат» слова Салиховой.

В матче «Ростов» — «Спартак» Мешков отменил два гола красно-белых, а также назначил два пенальти в ворота московской команды, в том числе — 11-метровый на 90+5-й минуте, который принес ростовчанам победу.