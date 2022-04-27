ЭСК РФС: Иванов ошибочно не удалил Подберезкина в матче «Урал» — «Уфа»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ между «Уралом» и «Уфой» (2:1).

Ранее уфимский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неудалением полузащитника хозяев Вячеслава Подберезкина на 54-й минуте матча.

Комиссия считает, что Иванов ошибочно не удалил Подберезкина. Решение мотивировано тем, что игрок «Урала» умышленно направил свою руку в лицо полузащитника гостей Филиппа Мрзляка, совершив короткий удар без борьбы за мяч. Это стало для всех членов комиссии решающим фактором для того, чтобы квалифицировать это действие как агрессивное поведение.

«Урал» с 24 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Уфа» с 22 очками — на 15-й строчке.