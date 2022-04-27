Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:34

ЭСК РФС: Иванов ошибочно не удалил Подберезкина в матче «Урал» — «Уфа»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Иванов.
Фото «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ между «Уралом» и «Уфой» (2:1).

Ранее уфимский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неудалением полузащитника хозяев Вячеслава Подберезкина на 54-й минуте матча.

Комиссия считает, что Иванов ошибочно не удалил Подберезкина. Решение мотивировано тем, что игрок «Урала» умышленно направил свою руку в лицо полузащитника гостей Филиппа Мрзляка, совершив короткий удар без борьбы за мяч. Это стало для всех членов комиссии решающим фактором для того, чтобы квалифицировать это действие как агрессивное поведение.

«Урал» с 24 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Уфа» с 22 очками — на 15-й строчке.

Источник: https://www.rfs.ru/news/215778
Вячеслав Подберезкин
Сергей Иванов (судья)
ФК Урал
ФК Уфа
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Овчарка нанесла ей травмы, несовместимые с жизнью». Первенство России прервали из-за страшной смерти 12-летней шахматистки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экспертно-судейская комиссия не стала разбирать работу Мешкова на матче «Ростов» — «Спартак»

Матюнин и Шадыханов вызваны на полиграф и могут быть отстранены на долгий срок
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости