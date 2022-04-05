Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о работе системы ВАР в России.

«Русский ВАР по сравнению с иностранным — что-то другое, — цитирует Газизова «РБ Спорт». — Именно в России почему-то все по-другому. Я смотрю много матчей других чемпионатов, там все хорошо. Надо разбираться, что у нас тут происходит. Считаю ли я, что в России нет людей, которые умеют пользоваться ВАР? Нет, не считаю так. У нас просто все происходит по-другому. Оценку давать этой системе не буду».

«Уфа» в 23-м туре Тинькофф РПЛ обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:1. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице, имея на счету 21 очко.