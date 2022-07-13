Ещенко заявил, что после победы «Спартака» в Кубке ничего не предвещало ухода Каттани

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход спортивного директора Луки Каттани.

«Не знаю, почему он ушел. Предвещало ли в команде что-то его уход после финала Кубка? Нет. Откуда в команде это могли знать? Люди сами принимают такое решение», — сказал Ещенко «СЭ».

В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.