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Сегодня, 11:51

Ещенко заявил, что после победы «Спартака» в Кубке ничего не предвещало ухода Каттани

Владимир Пушкарев
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход спортивного директора Луки Каттани.

«Не знаю, почему он ушел. Предвещало ли в команде что-то его уход после финала Кубка? Нет. Откуда в команде это могли знать? Люди сами принимают такое решение», — сказал Ещенко «СЭ».

В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.

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