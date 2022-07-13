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Ветеран «Спартака» Гаврилов об уходе Каттани: «Посмотрите на его результат, и все станет ясно»

Бывший футболист «Спартака» Гаврилов отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба
Сергей Федоров
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.

«Наверное, ушел из-за того, что «Спартак» занял 10-е место. Предполагаю, что руководство решило от него освободиться из-за неправильно проведенной работы. Если в руководстве происходят сбои, то всему виной будет результат. Так как результата нет, который ставится перед командой и которого хотят болельщики, значит, будут искать причину, из-за чего это происходит. Посмотрите, какое время ему было отпущено и посмотрите на результаты за этот период. И станет все ясно», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.

ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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