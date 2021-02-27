Ерохин рассказал, чем отличаются сборы «Зенита» без Дзюбы и с ним
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» 27 февраля отметил, что в команде все настроены на третью подряд победу в чемпионате России.
— На первом сборе не было Артема Дзюбы и Андрея Лунева. Чувствовалось ли их отсутствие — особенно Дзюбы?
— Было потише, ха-ха. Можно сказать, что это непривычно, ведь ребята — часть команды, и их шутки — неотъемлемая часть атмосферы. Но когда ребята приехали, то сразу включились в работу. И когда приехал Азмун, он тоже сначала был очень весел, а потом немножко побегал и уже стал потише. У нас в принципе в команде все настроены на работу, на результат. И действительно есть большое желание в этом году еще раз стать чемпионами. Все сконцентрированы.
После 19-и туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 41 очком. На втором месте ЦСКА (37 очков), третий — «Спартак» (35).
(Гоша Чернов)
Полностью интервью с Александром Ерохиным можно прочесть на сайте «СЭ»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю