Ерохин рассказал, чем отличаются сборы «Зенита» без Дзюбы и с ним

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» 27 февраля отметил, что в команде все настроены на третью подряд победу в чемпионате России.

— На первом сборе не было Артема Дзюбы и Андрея Лунева. Чувствовалось ли их отсутствие — особенно Дзюбы?

— Было потише, ха-ха. Можно сказать, что это непривычно, ведь ребята — часть команды, и их шутки — неотъемлемая часть атмосферы. Но когда ребята приехали, то сразу включились в работу. И когда приехал Азмун, он тоже сначала был очень весел, а потом немножко побегал и уже стал потише. У нас в принципе в команде все настроены на работу, на результат. И действительно есть большое желание в этом году еще раз стать чемпионами. Все сконцентрированы.

После 19-и туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 41 очком. На втором месте ЦСКА (37 очков), третий — «Спартак» (35).

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Александром Ерохиным можно прочесть на сайте «СЭ»