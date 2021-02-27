Ерохин считает, что в матчах с «Зенитом» соперники выкладываются больше, чем в других

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» 27 февраля подчеркнул, что команда настраивается на третье чемпионство подряд.

— «Зенит» может выиграть три чемпионских титула подряд. Плюс в прошлом году вы еще выиграли Кубок и Суперкубок России. Как сохранять мотивацию и голод, когда твой клуб выигрывает все?

— Это жизненная позиция, взгляд на футбол: хочется всегда побеждать независимо от того, что ты сделал до этого. Все, что было в прошлом году, осталось там. Нужно стремиться к достижению новых вершин. Мы не думаем о том, что достаточно выиграли. Даже на тренировках у нас бывают такие зарубы, как будто за чемпионство боремся. И я уже не говорю об официальных матчах.

— У «Зенита» есть потенциал стать в России таким гегемоном, как «Бавария» или «ПСЖ»?

— Мы хотим быть лучшими — работа тренерского штаба ведется. Футболисты понимают, что «Зенит» — тот клуб, который должен быть всегда на ведущих ролях, бороться за чемпионство. Конкуренты не дремлют, все хотят побеждать, особенно в матчах с «Зенитом», ведь мы чемпионы. Бывает, что команда выкладывается с «Зенитом» настолько, что в следующие 2-3 игры ей не хватает эмоций на других соперников. Нам всегда надо быть готовым к сверхмотивации противников.

После 19-и туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 41 очком. На втором месте ЦСКА (37 очков), третий — «Спартак» (35).

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Александром Ерохиным можно прочесть на сайте «СЭ»