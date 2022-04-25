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Ерохин: «Когда соперники оступаются или есть какой-то шанс оторваться, его нужно использовать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

— Важная победа, очень эмоциональная. И в прошлом году здесь в заключительной части чемпионата был эмоциональный матч, и в этом так сложилось. Надеемся, что традиция хорошая. Будем двигаться дальше, готовиться к следующей игре, чтобы заработать в ней три очка.

— За счет чего такие эмоциональные матчи получаются именно в Краснодаре?

— Во-первых, уже и заключительная часть чемпионата. Уже эмоции такие, все идет к развязке. И «Краснодар» тоже играющая команда, которая на эмоциях при помощи своих болельщиков, которые хорошо поддерживали, побежала вперед в конце. Интересная концовка получилась.

— В первом тайме «Зенит» забил два мяча, ушел на перерыв, лидируя в счете. Во втором показалось, что «Краснодар» перехватил инициативу. Что произошло?

— К сожалению, не забили пару моментов, которые должны были забивать, чтобы немножко успокоить игру. Если бы третий гол чуть-чуть раньше забили, думаю, могли более спокойно завершить этот матч. Но сложилось так, как сложилось. Хорошо, что в концовке забили третий и уже более спокойно доиграли.

— Вчерашнее поражение «Динамо» добавило мотивации набрать три очка и уйти еще больше в отрыв?

— Естественно. В первую очередь мы смотрим на себя, свою игру. Если мы будем играть хорошо, будем делать то, что должны на поле, будем побеждать. Конечно, когда соперники оступаются или есть какой-то шанс, чтобы оторваться, его нужно использовать обязательно. В таких матчах тоже добиваются чемпионства.

— Шесть очков преимущество. В такой ситуации нужно забыть об этом преимуществе или оно, наоборот, будет окрылять?

— В первую очередь, конечно, после победы всегда и готовиться, и тренироваться позитивнее, с хорошим настроем, с настроением. Что касается отрыва, нет, мы думаем только о следующей игре, а не о том, что будет дальше, какой отрыв, сколько очков. Мы думаем о том, чтобы набрать три очка в следующем матче — это самое главное.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-25-aleksandr-erokhin-my-dumaem-o-tom-chtoby-nabrat-tri-ochka-v-sleduyushchem-matche-eto-samoe-glavnoe.htm
Александр Ерохин
ФК Зенит
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 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Краснодар – Ростов
 - : -
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Зенит – Локомотив
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Спартак – Кр. Советов
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