Выбирай игрока 26-го тура РПЛ!

Именно ты определяешь, кто стал лучшим.

Бикфалви — забил красивейший гол «Уфе» и помог команде заработать важную победу в борьбе за выживание;

Жемалетдинов — сделал дубль и обеспечил «Локо» победу над «Нижним»;

Терехов — в матче «Сочи» и «Ахмата» отдал голевую и забил победный гол своей команды;

Глушаков — сделал ассист и забил рекордный для себя гол в РПЛ, поучаствовав в разгроме «Крыльев»;

Ломовицкий — забил единственный гол в матче «Рубина» и «Арсенала» и принес долгожданную победу казанцам;

Эджуке — в одиночку перевернул матч с «Динамо», качественно напрягал защиту соперника и забил единственный гол в дерби;

Полоз — был лучшим в составе «Ростова» в ярчайшем матче против «Спартка», который закончился победой южан (3:2);

Малком — провел яркий матч в Краснодаре, был лидером атак и отметился голом.