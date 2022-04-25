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Сегодня, 22:15

Выбирай игрока 26-го тура РПЛ!

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Именно ты определяешь, кто стал лучшим.

Бикфалви — забил красивейший гол «Уфе» и помог команде заработать важную победу в борьбе за выживание;

Жемалетдинов — сделал дубль и обеспечил «Локо» победу над «Нижним»;

Терехов — в матче «Сочи» и «Ахмата» отдал голевую и забил победный гол своей команды;

Глушаков — сделал ассист и забил рекордный для себя гол в РПЛ, поучаствовав в разгроме «Крыльев»;

Ломовицкий — забил единственный гол в матче «Рубина» и «Арсенала» и принес долгожданную победу казанцам;

Эджуке — в одиночку перевернул матч с «Динамо», качественно напрягал защиту соперника и забил единственный гол в дерби;

Полоз — был лучшим в составе «Ростова» в ярчайшем матче против «Спартка», который закончился победой южан (3:2);

Малком — провел яркий матч в Краснодаре, был лидером атак и отметился голом.

Александр Ломовицкий
Денис Глушаков
Дмитрий Полоз
Малком Филипе (Малком)
Рифат Жемалетдинов
Эрик Бикфалви
Сергей Терехов
Чидера Эджуке
2
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Ростов» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
Кузяев отметил смелую игру «Краснодара» в матче с «Зенитом»
Оздоев — о голе в ворота «Краснодара»: «Главное было попасть в мяч — и у меня получилось»
Чистяков: «Слава богу, что мы забили третий. Нервяк был»
Круговой: «Зенит» еще не чемпион»
Малком — о победе над «Краснодаром»: «Продемонстрировали преимущество в деталях»
Сергеев: «Игра была полностью под нашим контролем, кроме последних 15 минут»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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